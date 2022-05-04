Стокгольм, , 16:06 — REGNUM «Шведские демократы» хотят провести новую перепись населения страны. Чтобы выяснить, сколько людей находится в Швеции нелегально, партия требует, чтобы полиция провела внезапные рейды в неблагополучных районах. Об этом 3 мая на пресс-конференции заявил лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон, передает телеканал SVT.

Швеция полиция

«Швеция сталкивается с непосредственными угрозами со стороны как внутренних, так и иностранных злоумышленников», — заявил Окессон перед журналистами.

Более того, «Шведские демократы» предлагают замерять количество воды и объем электричества, потребляемых в домовладении, чтобы узнать, сколько на самом деле человек в нем проживает.

Представители партии также хотят увеличить финансирование судебной системы на 2 миллиарда евро.