Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM Международный аэропорт «Пулково» (Санкт-Петербург) в первом квартале 2022 года обслужил 4,4 млн пассажиров, сообщили 4 мая в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющего аэропортом.

Новый терминал аэропорта Пулково pulkovoairport.ru

С 1 января по 30 апреля 2022 года аэропорт обслужил 4,4 млн пассажиров, что на 9% превышает показатель за аналогичный период 2021 года, и на 24% больше, чем в том же периоде 2020 года.

При этом на внутренних рейсах в текущем году обслужено 3,8 млн пассажиров. «Показатель остался на уровне 2021 года (+42% к январю-апрелю 2020 года)», — отметили в пресс-службе.

Самыми популярными направлениями по России за четыре месяца 2022 года стали Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Архангельск, Казань, Мурманск, Уфа, Минеральные Воды.

«На международных линиях в аэропорту Пулково обслужено 672 тыс. пассажиров, рост трафика к аналогичному периоду 2021 года — в два с половиной раза (-28% к январю-апрелю 2020 года)», — добавили в ООО «ВВСС».

В условиях ограничений, связанных с пандемией, лидерами среди международных направлений с начала года стали Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Минск (Белоруссия), Хургада и Шарм-эль-Шейх (Египет), Ташкент (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Ургенч (Узбекистан), Ош (Киргизия), Хельсинки (Финляндия).

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