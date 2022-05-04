Москва, , 16:00 — REGNUM То, что в РФ наблюдается рост спроса на жилье низкого качества (дома у магистралей, с прямым видом на источник шума, вблизи к источникам загрязнения, квартиры с маленькими кухнями и проходными комнатами), связано со стремлением жителей РФ как можно скорее решить жилищный вопрос в условиях ограниченности семейного бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Ветхое жилье © ИА REGNUM

«Чаще всего в такой квартире не предполагают жить всю жизнь, а с улучшением материального положения и появлением большей уверенности в завтрашнем дне меняют на более качественное и удобное жилье с доплатой, — сказал Цыганов. — На сегодня вторичное жилье часто дешевле новостроек, что связно с более высокой ставкой ипотечного кредита. Это также способствует приобретению жилья низкого качества, но доступного покупателю или без ипотеки, или с минимальным привлечением кредитных средств».

Как полагает Цыганов, в дальнейшем в случае снижения ключевой ставки Банка России или введения возможности воспользоваться льготной ипотекой и появления профильных программ ДОМ. РФ для вторичного рынка спрос скорректируется и варианты неудобного жилья низкого качества станут занимать меньшую долю в общем объеме рынка недвижимости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что рост спроса на недвижимость в России связан в числе прочего с беспрецедентными ограничениями на фондовом рынке.

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