Стокгольм, 4 мая, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В настоящее время НАТО всерьез готовится провести ускоренный процесс рассмотрения возможных заявок от Швеции и Финляндии, если соответствующее решение будет принято обеими странами. Об этом 4 мая написала норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В свою очередь в интервью изданию премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии должен быть максимально быстрым.

«Никто не выиграет, если он затянется», — заявил политик.

Дипломатические источники норвежской газеты VG заявляют, что время между официальной подачей заявок и официальным приглашением от НАТО может составлять всего две недели.