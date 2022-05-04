Москва, , 15:58 — REGNUM В РФ сохранится потенциальный спрос на новые автомобили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные о почти 30-процентном росте в РФ среднего размера автокредита.

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«В дальнейшем размер автокредита и сам рынок автокредитования будут коррелировать с насыщением рынка новыми автомобилями, уровнем платежеспособности граждан и возможным продолжением роста цен на новые автомашины, — сказал Цыганов. — Потенциальный спрос на новые машины сохраняется, приобретение своего автомобиля остается в списке приоритетов жителей РФ, что вернет спрос на автокредит при снижении кредитных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России. От похожих факторов зависит и автомобильный рынок, который будет развиваться в новых условиях и, возможно, с новыми игроками, которые смогут нарастить или организовать новое производство с прицелом на потребности России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов объяснил, почему в РФ вырос средний размер автомобильного кредита.

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