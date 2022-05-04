Чебоксары, 4 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Чувашии произошло ещё одно крупное ДТП. Помощь врачей понадобилась трём жителям, сообщили ИА REGNUM в МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на пешеходном переходе 4 мая около 12:50 возле деревни Чиршкасы Чебоксарского района. Предварительно полицией установлено, что два автомобиля остановились перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить мужчину — в это время водитель грузовика столкнулся со стоявшей «Ладой Грантой».

В МВД по Чувашии отмечают, что в результате ДТП получили различные травмы и госпитализированы в больницу пешеход, водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Чувашии при столкновении иномарки с грузовиком пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний пассажир.

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