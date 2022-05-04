Стокгольм, 4 мая, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Партия «Шведских демократов» будет добиваться принятия закона, по которому виды на жительство, представленные семьям, член которой совершил преступление, будут аннулированы. Об этом 4 мая в эфире телеканала SVT заявил лидер партии Йимми Окессон.

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«Если вы позволяете своим детям выходить на улицы, бросать камни в полицию и поджигать полицейские машины, то вы столкнетесь с последствиями», — предупредил политик.

Беспорядки, имевшие место в пасхальные выходные в нескольких городах, показали, что в Швеции в некоторых местах царит абсолютное беззаконие, считает Окессон.

«Это становится все более очевидным, когда мы видим по телевидению кадры, как полицейских заставляют отступить, когда банды, устраивающие беспорядки, набирают силу и присваивают монополию на насилие. Это гигантская угроза верховенству закона, и это неправильный порядок вещей», — добавил лидер «Шведских демократов».