Москва, , 15:57 — REGNUM Проблемы российского автомобильного рынка усугубились из-за санкций, а также приостановки сборки известных автомобильных брендов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ средний размер автокредита за I квартал 2022 года вырос по новым автомашинам на 31%, а по подержанным — на 29%.

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«Рост среднего размера автокредита тесно связан с подорожанием новых, а за ними и подержанных автомобилей в России. Рост цен начался еще год-полтора назад и был связан с последствиями пандемии, разрывом цепочек поставок, дефицитом микроэлектроники и проблемами с удлинением сроков поставки. Последние месяцы эти проблемы усугубились в связи с санкционным давлением, приостановкой продаж и сборки части известных автобрендов, — сказал Цыганов. — В марте на рост цен оказал влияние и ажиотажный спрос, когда часть покупателей стремилась таким образом реализовать отложенный ранее спрос и обезопасить свои накопления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ средний размер кредита на покупку нового автомобиля по итогам первых трёх месяцев 2022 года вырос до 1,7 млн рублей.

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