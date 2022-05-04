Москва, , 18:37 — REGNUM На площадках 19 российских вузов с 16 по 20 мая 2022 года стартует отборочный этап Международной Олимпиады по финансовой безопасности. Участники, которые в онлайн-формате успешно справятся с заданиями отборочного этапа, получат шанс побороться за победу в финале Олимпиады, который пройдет 10−14 октября 2022 года в Образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Финансовая безопасность Admkrai.krasnodar.ru

Главный приз Олимпиады для победителей из числа школьников — возможность поступить без экзаменов на бюджет в вузы РФ, а для студентов — в магистратуру и аспирантуру вузов-участников Международного сетевого института (45 ведущих вузов России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана). Кроме того, призеры и победители смогут пройти стажировку в Росфинмониторинге, Центральном банке РФ, банках и других организациях-партнерах Олимпиады.

Зарегистрироваться на отборочный этап Олимпиады можно до 15 мая включительно. Чтобы подать заявку, необходимо посетить официальный сайт Олимпиады, выбрать любой вуз из опубликованного списка, перейти по отдельной ссылке и заполнить анкету. Также на сайте можно изучить олимпиадные задания прошлого года и узнать об Олимпиаде все необходимые подробности.

В этом году в Олимпиаде участвуют российские школьники, а также студенты из вузов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран БРИКС. Олимпиада пройдет на русском, английском, китайском и португальском языках.

В прошлом году Международная Олимпиада по финансовой безопасности прошла впервые и привлекла более 30 тыс. участников из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

«Цель Международной Олимпиады по финансовой безопасности заключается не только в том, чтобы определить самых сильных участников, но и показать интересующейся молодежи из России и других стран современные тренды в финансовой сфере, направления развития науки и технологий в этой области. Тем более что в России очень хорошо выстроена система образования в сфере финансовой безопасности.

Во многом этому способствует Международный сетевой институт в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, который включает в себя более 45 университетов, образовательных и научных центров», — рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.

«Сегодня у вас появилась уникальная возможность заглянуть в мир финансовой безопасности, опробовать свои силы, знания и интеллект на очень интересном направлении! Залогом успешной подготовки к Олимпиаде является активное участие во Всероссийском тематическом уроке «Финансовая безопасность», проведение которого организовано в рамках Недели науки», — пояснил в начале апреля, выступая перед учащимися школы №47 Ростова-на-Дону заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Алексей Хорунин.

В 2021 году призерами Международной Олимпиады по финансовой безопасности стали студенты Севастопольского госуниверситета (СевГУ).

«Международная олимпиада по финансовой безопасности ожидаемо принесла нашим студентам большую пользу. Ребятам понравилось все: высокий уровень организации, диалоги с экспертами, большое количество новых знакомств. Олимпиада позволила им раскрыть в себе новые способности и показать знания в решении финансовых задач», — отметила доцент кафедры «Финансы и кредит» СевГУ Елена Чайкина.

Международная Олимпиада по финансовой безопасности проводится при поддержке Президента РФ В. В. Путина и направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности — к безопасности государства.

Проведение Олимпиады соответствует задачам национального проекта «Образование», основная цель которого — обеспечение возможностей для самореализации и развитие талантов детей независимо от их места жительства и социального статуса, в том числе с использованием такие механизмов, как проведение олимпиад.

Заключительный этап Олимпиады пройдет с 10 по 14 октября в Образовательном центре «Сириус» в Сочи. Программа финала будет включать тестовые задания, встречи с приглашенными экспертами, спортивные мероприятия, семинары, практикумы, мастер-классы, встречи с работодателями, круглые столы, дебаты, творческие встречи и панельные дискуссии.

Напомним, благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту. Конкурсы организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

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