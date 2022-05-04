Москва, 4 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 4 мая, по состоянию на 15:25 по мск котировки июльского фьючерса на нефть марки Brent растут на 3,45%, до $108,59 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Новый пакет европейских санкций, подразумевающий, кроме прочего, постепенный отказ от российской нефти позволил нефтяным котировкам преодолеть негативные ожидания.

Они были связаны с повышением ставки ФРС США и понижения прогнозов ОПЕК+ по спросу на нефть в текущем году. Цены на черное золото растут.

Сегодня будут озвучены данные минэнерго США по запасам нефти. Ожидается незначительное снижение запасов нефти и бензина, но если сокращение окажется более существенным, нефть получит дополнительный импульс.

Впрочем, сопротивление уровня $110 за баррель в последние дни показало свою силу, так что пробить его может недостаточно сил и на этот раз», — считает эксперт.

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