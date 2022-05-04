Копенгаген, 4 мая, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл встречи с премьер-министрами Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии на полях саммита «Индия — Северные страны» в Копенгагене. Об этом сообщает индийский МИД.

Kremlin.ru Нарендра Моди

Встреча с главой правительства Исландии Катрин Якобсдоттир была посвящена дальнейшему укреплению экономического сотрудничества Рейкъявика и Нью-Дели, в том числе в областях геотермальной энергетики, «голубой экономики», Арктики.

«Также состоялись обсуждения по ускорению торговых переговоров между Индией и Европейской ассоциацией свободной торговли», — указано в сообщении.

С премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон Моди обсудил прогресс, достигнутый в двустороннем партнёрстве.

Переговоры с норвежским премьером Йонасом Гар Стором были посвящены текущей деятельности в двусторонних отношениях и будущим направлениям сотрудничества.

В ходе встречи с премьер-министром Финляндии Санной Марин Моди предложил финским компаниям сотрудничать с индийскими и воспользоваться огромными возможностями индийского рынка.

На всех встречах затрагивались региональные и глобальные события.

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