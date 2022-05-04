Самара, , 16:10 — REGNUM Последний звонок в школах Самарской области пройдет 24 мая. Об этом 4 мая сообщил министр образования и науки региона Виктор Акопьян в интервью журналистам информационного агентства СОВА.

Последний звонок Mod-no.by

Он напомнил, что 26 мая в образовательных учреждениях области будет проходить первый Единый государственный экзамен.

«Поэтому 25 мая мы не можем сделать, потому что детям надо подготовиться, настроиться психологически. А вот 24 мая мы такой день подобрали», — сообщил он.

Акопьян сообщил, что последний звонок будет проходить в школах в три часа дня, поскольку утром 24 мая в образовательных учреждениях пройдет государственный экзамен для девятиклассников.

«И вот начиная с трех часов каждое образовательное учреждение в своих традициях проведет последний звонок», — пояснил он.