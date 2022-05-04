Курган, , 15:53 — REGNUM В Курганской области за сутки на 4 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано пять человек, выписаны по выздоровлению 37 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлено 33 заражённых коронавирусом курганцев. Это на семь человек больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 4 мая выявлено 103 920 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 688 человек, скончались 1420 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).

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