Курган, 4 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 4 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано пять человек, выписаны по выздоровлению 37 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Коронавирус

Всего за сутки выявлено 33 заражённых коронавирусом курганцев. Это на семь человек больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 4 мая выявлено 103 920 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 688 человек, скончались 1420 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).