Нур-Султан, , 15:52 — REGNUM Временная остановка транспортировки нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за поломки нефтяных терминалов в Новороссийске привела незначительным сокращениям объёма экспорта черного золота. Об этом 4 мая заявил журналистам министр экономики Казахстана Болат Акчулаков.

Новороссийский морской порт bibikoff

«В целом мы ожидали, что потери могут составить до 2 млн тонн. Но ввиду совместной работы правительства и наших добывающих компаний в принципе потери составят, я думаю, не больше 300–350 тыс. тонн», — сказал глава минэкономики.

Он отметил, что для сокращения потерь на время ремонта терминалов использовались альтернативные маршруты для экспорта нефти. Министр добавил, что в будущем нужно будет искать другие маршруты на случай новых аварий.

Напомним, в Новороссийске два терминала КТК из трёх в конце марта повредил сильный шторм. Ранее предполагалось, что на ремонт из-за антироссийских санкций может уйти до двух месяцев. Один из терминалов восстановили в конце апреля. На ремонте остаётся резервный терминал.