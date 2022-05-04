Брюссель, 4 мая, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В рамках новых антироссийских санкций Еврокомиссия предлагает запретить гражданам и юридическим лицам из РФ покупать или передавать недвижимость на территории Европейского союза. Об этом 4 мая сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Предложение ЕК приостановит сделки по собственности с российскими гражданами, резидентами и компаниями, запрещая прямую или косвенную продажу или передачу «прав собственности в недвижимом имуществе, расположенном на территории ЕС», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что запрет относится только к тем жителям России, у которых нет гражданства или резидентства стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric выходит из российского бизнеса и изучает варианты продажи производственной дочерней компании «Метран» (Metran).