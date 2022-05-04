Сегодня, 4 мая, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 2,85%, до 68,94 рубля. Евро теряет 3%, откатываясь до 72,49 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев .

«Рубль начал торги после длинных выходных новым резким укреплением. Что характерно, на международном валютном рынке Forex российская валюта котируется даже выше, чем на торгах в Москве.

При этом евро слабеет ещё и к доллару на ожиданиях публикации решения ФРС США по учетной ставке.

Аналитики полагают, что ставка будет повышена 0,5 процентного пункта, до 1%, но некоторые не исключают повышения до 1,25%. Это негативно для рисковых активов, но такие прогнозы уже заложены в текущие цены.

Тем временем Минфин РФ провел выплаты купонов по ещё двум своим валютным выпускам облигаций, что позитивно для оценки надежности российских активов. Также, судя по тому, что газ был отключен только Польше и Болгарии, остальные потребители начали оплачивать газ в рублях, что также поддерживает курс рубля против евро.

Столь резкое укрепление российской валюты может привести к росту импорта в страну, что несколько выровняет спрос на валютных торгах», — считает эксперт.

Москва, , 15:49 — REGNUM Читайте также: Рубль получает поддержку со стороны мер валютного контроля