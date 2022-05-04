Балашов, Саратовская область, , 16:06 — REGNUM Жители микрорайона «Низы» города Балашова пожаловались на подтопление земельных участков нескольких домовладений. На место с проверкой выехали сотрудники прокуратуры, сообщает 4 мая пресс-служба надзорного ведомства.

Паводок Тимин Евгений

«По предварительным данным, подтопление земельных участков ряда домовладений в микрорайоне «Низы» произошло в результате проводимых администрацией Балашовского муниципального района работ по очищению от талых вод оврага, примыкающего к автомобильной дороге по улице Ленина», — говорится в сообщении.

Аварийные службы осуществляют откачку талых вод и ведут прочистку дренажных труб для водоотведения. Пострадавших нет. По результатам прокурорской проверки будет дана оценка действиям должных лиц и аварийных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в конце апреля ситуация с низководными мостами в Саратовской области полностью нормализовалась.

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