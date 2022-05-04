Бухарест, , 15:48 — REGNUM Попытки построить общеевропейский дом не увенчались успехом. Такое заявление 4 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Франк-Вальтер Штайнмайер

«Мы все поддержали великую концепцию Михаила Горбачева 1980-х годов о строительстве общеевропейского дома. Однако сегодня мы должны констатировать, что эти усилия потерпели провал», — цитирует ТАСС германского лидера.

По словам Штайнмайера, это не означает, что попытки участвовать в этом строительстве были ошибочны. А вот что действительно было ошибкой, подчеркнул президент ФРГ, так это политическая поддержка, которую он оказал газопроводу «Северный поток — 2».

Читайте также: Штайнмайер покаялся за лояльность к «Северному потоку — 2»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер неоднократно каялся в том, что продвижение «Северного потока — 2» с его стороны было ошибочным. Он заявил, что Германию предупреждали «партнёры», что с Россией нельзя вместе работать. И вот Германия, «выстраивая общий европейский дом с привлечением России», обрекла себя на провал, указал Штаймайер.

Германский деятель также добавил, что не считает перспективным такие отношения с российским руководством, какие были прежде. По его словам, общая с Россией «архитектура безопасности» потерпела крах.