София, , 15:46 — REGNUM Широко разрекламированный авиамаршрут между Софией (Болгария) и Скопье (Республика Северная Македония) оказался под угрозой отмены из-за недостаточного финансирования со стороны болгарских властей. Об этом 4 мая сообщает БТВ.

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По некоторым данным, возможность бронирования билетов на ответствующий регулярный рейс доступна до 21 мая текущего года. Как утверждают представители компании-перевозчика Gulliver Airlines, если к указанной дате официальная София не найдет необходимые пути финансирования, полеты будут прекращены.

Правительство Болгарии отказывается от каких-либо комментариев по этому поводу.

Напомним, авиасообщение между столицами Болгарии и Северной Македонии было возобновлено 26 марта текущего года. В настоящее время полеты осуществляются дважды в неделю.