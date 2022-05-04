Тула, 4 мая, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Движение автотранспорта из-за репетиции парада Победы будет ограничено на ряде улиц Тулы 5 мая, об этом сообщает региональное УГИБДД.

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Так, с 00:00 до 22:00 5 мая нельзя будет останавливаться и парковаться на площади Ленина, парковочном пространстве вдоль площади Ленина, улице Менделеевской, улице Дзержинского на участке от улицы Советской до Садового переулка, в Садовом переулке, на улице Никитской, в Чапаевском проезде, по улице Тургеневской на участке до улицы Советской, по улице Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по улицам Пушкинской, Лейтейзена, Мосина, Колетвинова, Староникитской и на парковочном пространстве, расположенном на улице Союзной.

Также с 19:00 до 20:00 5 мая будет ограничено движение транспорта, за исключением общественного, на проспекте Ленина от ул. Советской до ул. Пушкинской, на улице Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по улицам Лейтейзена, Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по улице Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по улице Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

На площади Ленина и по улице Менделеевой с 17:00 до 22:00 5 мая движение транспорта будет закрыто полностью. Также с 20:00 до 22:00 будет закрыто движение по проспекту Ленина от улице Советской до улицы Пушкинской, по улице Пушкинской от улицы Колетвинова до улицы Лейтейзена, по улице Лейтейзена, улице Мосина от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по улице Колетвинова от Пушкинской до Староникитской, и по Староникитской — от Колетвинова до Советской улицы.