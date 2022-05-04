Москва, 4 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Центробанк РФ ускоренно отменяет ограничения по валютным операциям, принятые после начала Специальной военной операции для стабилизации рынка и уже снизил ключевую ставку на 6 процентных пунктов от максимумов, спрос на валюту на Московской бирже остается крайне низким, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Что характерно, на международном валютном рынке в те дни, когда торги в России не проводились из-за выходных, рубль также укреплялся к основным валютам.

Среди причин низкого спроса на валюту стоит отметить сокращение импорта, в первую очередь обусловленное санкциями против России.

Так, экспорт из Германии в Россию в I квартале упал на 20%, схожая динамика наблюдается и в других европейских государствах.

Также стоит напомнить, что на рынок все ещё не вернулись нерезиденты, более того, остановлены валютные выплаты по кредитам в ряд недружественных стран.

Ну и, наконец, сам ЦБ перестал закупать валюты для Минфина на пополнение фондов в рамках бюджетного правила.

На этом фоне сокращение выездного туризма, обеспечивавшего часть спроса на валюты со стороны россиян, уже не является значимым фактором.

Также давление на курс евро оказывает переход на расчеты с рядом европейских потребителей российского газа в рубли.

Впрочем, на ценах импортных товаров эта динамика пока не сказывается — ни оптовики, ни розница снижать цены не спешат, видимо, считая укрепление рубля временным явлением.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая на торгах Мосбиржи курс доллара опускался ниже 69 рублей. Это произошло впервые с июня 2020 года.

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