Ульяновск, , 15:44 — REGNUM В Ульяновской области продолжается подготовка к международному фестивалю телепрограмм «От всей души». В этом году введена специальная номинация, победитель которой получит 300 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатор.

Кинозал Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

24 мая в регионе откроется ХIII Международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души». Он приурочен к Году культурного наследия народов России, а также 110-летию отечественной анимации, популяризация традиционных семейных ценностей и культурного наследия народной артистки СССР Валентины Леонтьевой.

На фестивале будут представлены отечественные фильмы, а также работы кинематографистов из Китая, Турции, Израиля и Белоруссии. Помимо этого, запланированы спецмероприятия с участием народных артистов России Федора Добронравова, Виктора Сухорукова, заслуженного артиста РФ Андрея Мерзликина.

Фестиваль закроется 28 мая торжественным награждением победителей в различных номинациях.

Организаторы отмечают, что в этом году введена дополнительная номинация «За развитие региональной кинематографии». Победитель получит 300 тыс. рублей. Данные средства выделяются в рамках гранта, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Ульяновске в рамках Дня молодёжи в парке «Семья» состоялся фестиваль уличного кино. Были показаны девять короткометражек как известных режиссёров, так и начинающих авторов.

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