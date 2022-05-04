Москва, 4 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе спецоперации вместе с подразделениями Луганской и Донецкой Народных Республик расширяют контроль над территориями этих республик, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Tvzvezda.ru Сергей Шойгу

«В настоящее время подразделения российской армии совместно с Народной милицией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР», — сказал он на селекторном совещании.

Он добавил, что российские военнослужащие «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения, для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины».