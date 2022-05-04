Владимир, 4 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализирован один пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

4 мая выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 150 тыс. 713 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 145 тыс. 943 пациента, в том числе 42 — за последние сутки.

За весь период скончался 3441 человек. Подтверждено два новых летальных случая.