Луганск, 4 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по городу Первомайск в Луганской Народной Республике. Об этом 4 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

В 15:20 с позиций в населённом пункте Камышеваха украинские войска обстреляли город Первомайск. Всего выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая украинские националисты несколько раз открывали огонь по жилым кварталам Первомайска.