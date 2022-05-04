Астана, 4 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), проходящий через Россию, является наиболее выгодным для Казахстана, но министерство экономики республики ищет новые маршруты транспортировки нефти. Об этом 4 мая заявил глава минэкономики Казахстана Болат Акчулаков журналистам.

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Он прокомментировал аварию, которая произошла в Новороссийске на двух из трёх терминалах. Из-за этого объёмы поставки нефти из Казахстана временно сократились.

«Понятно, что пытались проводить различные активные мероприятия в отношении альтернативных маршрутов, рассматривали любые варианты экспорта нашей нефти, помимо КТК», — сказал Акчулаков.

Министр заявил, что работа по поиску альтернативных маршрутов будет продолжена. Они нужны, чтобы экспорт нефти не останавливался.

Напомним, терминалы КТК в Новороссийске в конце марта повредил сильный шторм. Ранее предполагалось, что на ремонт из-за антироссийских санкций может уйти до двух месяцев. Один из терминалов восстановили в конце апреля.