Кострома, 4 мая, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Реконструкцией Коркинских очистных сооружений за 1 млрд рублей и завершением благоустройства Центрального парка в Костроме будет заниматься один и тот же подрядчик. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, очистные сооружения принимают 80% стоков Костромы. Реконструкция предполагает обновление инженерных коммуникаций, насосной станции, строительство резервуара для биохимической очистки вод, вторичных отстойников. Средства выделяются в рамках национального проекта «Экология». Конкурс по поиску подрядчика должен был завершиться в конце марта, но ФАС обязала администрацию отменить его результаты из-за жалобы частной организации.

Победителем нового конкурса выступила компания из Подмосковья — ООО Торговый дом «ЦСК». Она же реализует три экологических проекта в области — реконструкцию очистных сооружений в Волгореченске, строительство двух подобных объектов и ремонт ливнёвки в микрорайоне Юбилейном в Костроме. Завершить работы по Коркинским сооружениям компания должна до 30 ноября 2024 года.

Кроме этого, «ЦСК» взялась за благоустройство самого известного парка областного центра. Прежний подрядчик — производственно-коммерческая фирма «НОВОТЕК» из Москвы оставила место действия 29 ноября 2021 года, выполнив 10% работ от предусмотренного контрактом объёма. После этого город объявлял ещё два конкурса по выбору исполнителя, однако найти его удалось лишь в начале мая текущего года. Срок окончания работ остался прежним — 30-е ноября 2022 года.