Москва, 4 мая, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Демонтажем Беловежских соглашений занимаются Вооруженный силы России в ходе спецоперации на Украине, первый глава независимой Украины Леонид Кравчук — хороший кандидат для нового Нюрнбергского процесса, считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

RIA Novosti archive Подписание Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года

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В связи со смертью первого главы независимой Белоруссии Станислава Шушкевича Морозов вспомнил о Беловежских соглашениях — парламентарий считает, что специальная военная операция на Украине — их прямое следствие.

«Ельцин, Кравчук и умерший сегодня Шушкевич начали процесс перекройки мира в пользу коллективного Запада. Они начали многолетнюю войну против собственных народов!» — рассуждает Морозов в телеграм-канале.

Речь не шла о мирной интеграции России, Украины и Белоруссии в новый комфортный мир, где каждому отведено его историческое место, задача для Запада стояла именно в постепенном переустройстве мира, где России и Белоруссии места просто нет, а Украине отведено место нацистской Антироссии — то есть государства, которое за свое существование должно заплатить культурным и политическим самоуничтожением, отметил парламентарий.

«Осознание этой истины и есть главный побудительный мотив наших действий сегодня. Беловежские соглашения бессмысленно денонсировать голосованием. Они незаконны по определению. Их нужно демонтировать на политической карте мира, чем и занимаются сегодня наши вооружённые силы. Итог СВО — новая России, новый союз с Белоруссией и новая Украина или то, что возникнет на её месте. А Кравчук — последний из беловежской троицы — хороший кандидат для нового Нюрнберга», — заключил Морозов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 мая 2022 года скончался первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич.

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