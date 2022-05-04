Липецк, 4 мая, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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4 мая выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее. Всего выявлено 149 тыс. 757 случаев заражения.

За весь период наблюдения 144 тыс. 631 человек выписан после курса лечения, в том числе 73 — за последние сутки.

За весь период скончались 3714 человек. Подтвержден один новый летальный случай.