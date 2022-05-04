Тольятти, Самарская область, , 15:50 — REGNUM Городскую больница № 4 в Тольятти вернули в доковидный режим работы. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

В больнице Mos.ru

Сообщается, что в течение двух последних лет это медучреждение работало как инфекционный госпиталь, в котором оказывали помощь пациентам в COVID-19.

«Наши хирурги, травматологи, неврологи, врачи других специальностей работали как врачи-инфекционисты. Сейчас эпидемия, к счастью, пошла на спад, и с 30 апреля Тольяттинская городская больница № 4 вернулась в прежний режим работы», — приводит пресс-служба слова главного врача лечебного учреждения Сергея Тетюшкина.

Отмечается, что в больнице снова начали оказывать помощь пациентам по профилям неврологии, травматологии, гнойной хирургии, ортопедии, лор-помощи, терапии и ожогового центра.

«Мы снова открыты для горожан, поэтому обращайтесь, не болейте и будьте здоровы», — сообщил Тетюшкин.

Сообщается, что перед открытием в больнице провели полную дезинфекцию, очистили систему вентиляции.