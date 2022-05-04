Москва, 4 мая, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Москве раскрыт картельный сговор при реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной служба (ФАС).

Эмблема ФАС России

Как сообщают в службе, картельное соглашение было реализовано в ходе торгов на оказание услуг охраны для медицинских организаций системы ОМС между ООО «ЧОП «Щит» и ООО «ЧОО «Элит Охрана».

В ходе торгов на право оказания услуг частной охраны на объектах медицинских организаций здравоохранения Москвы компании действовали в интересах друг друга и фактически отказались от конкуренции в ходе торгов. Начальная цена контракта составила 516 млн 506 тыс. 888 рублей.

На основании данных мониторинга служба возбудила дело, в случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы, а в отношении должностных лиц материалы будут направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ.