Курган, , 15:37 — REGNUM Курганские добровольцы, которые помогают в ликвидации природных пожаров, предотвратили несколько возгораний и поймали подозреваемую в поджогах. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Несколько очагов возгорания добровольцы обнаружили 3 мая на дороге между поселками Старый и Новый Просвет Кетовского округа. Патруль затушил два очага, не дав огню распространиться, и обнаружил гражданку со странным поведением. Женщина была одна вблизи очагов возгорания в лесной местности, много курила и не могла объяснить причину своего нахождения в лесу. Для определения состояния гражданки была направлена бригада скорой медицинской помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области высокая пожарная опасность сохранится на ближайшую неделю.

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