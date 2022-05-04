Дзержинск, Нижегородская область, 4 мая, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Открытое горение ликвидировано в ходе тушения пожара на территории промзоны Дзержинска. Об этом сообщает городская администрация на своей странице в социальной сети.

пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Пожар в Дзержинске

Угрозы населению нет.

В сообщении мэрии отмечается, что по предварительным данным, возгорание цистерн произошло на территории ООО «ЛД-Трейд», компания занимается поставкой растворителей собственного производства.

По словам главы регионального управления МЧС Валерия Синькова, на месте пожара продолжают работу около 90 человек личного состава и почти 30 единиц техники. Жертв и пострадавших нет, информация уточняется в ежеминутном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, восточной промзоне города Дзержинска произошел сильный пожар. Столб черного дыма, который фотографировали пользователи социальной сети, виден из нескольких районов города. Пожар, сообщение о котором поступило спасателям в 11:00 мск, локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров в 12:55 мск.