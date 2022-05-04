Лос-Анджелес, США, , 15:37 — REGNUM Психолог Доун Хьюз, нанятый командой Эмбер Хёрд, заявила, что актриса страдает от посттравматического стрессового расстройства. Об этом 4 мая пишет BuzzFeed.

Эмбер Хёрд Gage Skidmore

Хьюз провела с Хёрд около 29 часов в конце 2019 и начале 2021 года, и теперь заявила суду, что не верит в диагноз своей коллеги Шеннон Карри. По словам Доун Хьюз, артистка подвергалась насилию со стороны её бывшего мужв, актёра Джонни Деппа, в результате чего продемонстрировала «очень явные психологические, травматические последствия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, клинический и судебный психолог Шеннон Карри, выступившая на суде на стороне Джонни Деппа, диагностировала у Эмбер Хёрд пограничное и истерическое расстройства личности. Карри объяснила, что сделала такой вывод после того, как изучила все документы дела, медицинские записи, историю лечения, аудио и видео материалы, она также дважды встречалась с актрисой в декабре 2021 года.

Напомним, что в апреле 2022 года началось рассмотрение дела Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Актёр обвинил свою бывшую супругу в клевете после того, как она опубликовала статью, в которой написала, что является жертвой домашнего насилия.

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