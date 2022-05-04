Москва, 4 мая, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Внешнеполитический курс президента Украины Владимира Зеленского — наглый и проплаченный западными странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Как сказал Зеленский полгода назад: у нас теперь будет наглая внешняя политика. Вот она, его наглая внешняя политика, к чему и привела. Но им же за это платили», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, киевскому режиму внушили абсолютное ощущение вседозволенности и безнаказанности.

«Потому что они, не производя ничего и все разрушая, получали за это огромные деньги, миллионные и миллиардные транши со всего мира ровно за такие наглые и хамские, оторванные от реальности заявления», — добавила дипломат.