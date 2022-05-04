Челябинск, 4 мая, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Глава минздрава Челябинской области Юрий Семёнов покинул свой пост. Об том сообщает пресс-служба губернатора региона.

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Чиновник трудился в этом качестве с сентября 2019 года. Теперь губернатор Алексей Текслер освободил его от должности, поблагодарил за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, о грядущей отставке Семёнова СМИ сообщали в конце апреля.