Донецк, 4 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Кировский район Донецка попал под обстрел украинских войск. Об этом 4 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 13:30 с украинских позиций в Новомихайловке был обстрелян Кировский район Донецка. Всего выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об обстреле районов Донецка с применением кассетных боеприпасов.