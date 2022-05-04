Москва, 4 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Рубль продолжает укрепление, несмотря на понижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14%. Во многом это связано с «раздутым» профицитом торгового баланса, так как импорт продолжает сокращаться гораздо быстрее, чем экспорт заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

sm-ekb2005 Рубли

«Также стоит понимать, что российская валюта все еще находится в жестких рамках со стороны ЦБ РФ и, по сути, перестала быть свободно конвертируемой.

Это исключает возможность адекватной торговли рублем, так как на мировом рынке валют нерезиденты не могут проводить операции с российской валютой.

Дальнейшее снижение возможно. Однако у отметки в 70 рублей за доллар находится сильная линия сопротивления.

В то же время курс ниже 75 рублей за доллар негативно влияет на бюджет России, поэтому все же стоит ожидать некоторого смягчения мер Центрального банка для того, чтобы сбалансировать курс валют и бюджет России, несмотря на то, что ЦБ РФ неоднократно заявлял о том, что в приоритете он занимается таргетированием инфляции», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, курс доллара в начале торгов 4 мая упал ниже 69 рублей впервые за два года.

Читайте также: Курс доллара упал до 69 рублей впервые с июня 2020 года