Донецк, , 15:34 — REGNUM Порядок предоставления единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в Донецкой Народной Республике (ДНР), утвержден 4 мая указом главы ДНР Дениса Пушилина.

Ветераны

Уточняется, что такая единовременная выплата предоставляется ветеранам в связи с 77-й годовщиной Победы СССР над нацизмом в Великой Отечественной войне.

Также указывается, что ветеранами будет получена выплата в размере 10 тысяч российских рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что к 9 Мая в Мариуполе идёт восстановление памятников, посвящённых Победе над фашизмом.