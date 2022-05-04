Москва, 4 мая, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Одиннадцать тысяч человек, 131 образец боевой техники и 77 летательных аппаратов примут участие в параде на Красной площади в День Победы. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил 4 мая на селекторном совещании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу на параде победы. 2015

Он отметил, что парадные расчёты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища впервые пройдут в пешем строю.

Кроме того, впервые по Красной площади в составе механизированной колонны проедут современные реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» калибра 122 мм. Они оснащены автоматизированной системой управления наведением и огнём.

Генеральная репетиция парада, который ознаменует 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, состоится 7 мая.

«Всего в нём примут участие 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, 77 летательных аппаратов», — сказал Шойгу.

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