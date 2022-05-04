Джакарта, , 15:32 — REGNUM В Индонезии за сутки выявили 176 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По состоянию на 4 мая в Индонезии выявлено 6 047 491 случай заражения коронавиурсом.

По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, за сутки от COVID-19 умерли 16 человек. Эпидемия унесла жизни 156 321 человека в Индонезии.

Кроме того, побороть коронавирус в Индонезии смогли 5 884 325 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным полученным от городского правительства Денпасара, на Бали с 25 апреля по 2 мая приехали более 40 тысяч человек в день.

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