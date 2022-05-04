Кострома, , 16:09 — REGNUM Все парки, скверы и кладбища Костромы обработали от клещей. Об этом сообщает администрация города.

Парк «Заволжье» в Костроме

В настоящее время акарицидная обработка проведена на 350 гектарах общественных территорий. Речь идёт о кладбищах на улицах Ярославской, Магистральной, Галичской, Костромской, а также старейшем кладбище города — «Татарском». Всего обезопасить планируется около 700 гектаров территорий, в том числе землю у детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. Завершить эти работы должны 21 мая.

Всего с начала года клещи покусали 187 жителей Костромской области, в том числе 57 детей. В 5 случаях животные были переносчиками боррелиоза.