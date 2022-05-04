Калуга, 4 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Калужской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте поддельных денег. Об этом 4 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении полиции.

МВД. РФ Оперативная съемка фальшивых денег

По предварительным данным, злоумышленники, используя копировально-множительную и компьютерную технику, изготавливали денежные купюры номиналом две тысячи рублей. Напечатанные деньги сбывались через онлайн-магазины в теневом сегменте интернета. Передача фальшивок покупателям производилась бесконтактным способом. Подозреваемые прятали купюры в корпусах электронных сигарет и помещали в тайники, оборудованные в лесном массиве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали двух жителей Калужской области. При обысках у подозреваемых изъяли оргтехнику, поддельные банковские билеты, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, на территории Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Курской областей и Краснодарского края было обнаружено 19 закладок, в которых находилось 190 фальшивых двухтысячных купюр. Возбуждено уголовное дело. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Проводятся мероприятия, направленные на задержание соучастников и установление всех обстоятельств противоправной деятельности.