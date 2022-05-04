Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону оперативно восстановили движение трамваев после того, как дорожные службы закатали в асфальт рельсы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации 4 мая.

Пассажиры идут пешком по рельсам Дарья Драй © ИА REGNUM

«Работы велись струйно-инъекционным методом, поэтому потребовалось 30 минут для набора прочности покрытия, после чего движение трамваев восстановили», — уточнили в администрации.

ИА REGNUM сообщало, что о случившемся на проспекте Театральном сообщили в социальных сетях очевидцы. Трамвай не смог проехать по рельсам, так как они частично были залиты асфальтом.

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