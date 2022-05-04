Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Многомиллиардная поддержка Украины со стороны США стала бременем для американского оборонного ведомства, которое теперь ищет способы заполнить опустившие склады с оружием, сообщает The Hill.

Ллойд Остин

По словам экспертов, добиться этого будет непросто в связи с тем, что военно-промышленный комплекс работает не в режиме военного времени. Так, пополнение запасов США было одним из основных вопросов, о которых спросили министра обороны Ллойда Остина, когда 3 мая он свидетельствовал перед подкомитетом Сената по ассигнованиям на оборону о бюджетном запросе своего агентства на 2023 финансовый год.

Отвечая на вопрос сенатора-республиканца Джона Бузмана, глава Пентагона отметил, что «очень важно» обеспечить, чтобы Вашингтон не опустился ниже минимального уровня запасов критически важных боеприпасов.

Он добавил, что Пентагон поощряет производителей открывать новые линии для увеличения производства.

«Промышленность оказала большую поддержку. Так что будем продолжать с ними работать. Мы продолжим определять, что нам нужно от вас, если такая необходимость возникнет», — сказал он.

«Я думаю, что мы в довольно хорошей форме, и промышленность реагирует», — добавил он.

Генеральный директор Lockheed Martin Джеймс Тайклет заявил, что его компания работает над расширением производства оружия. Помимо 5500 противотанковых ракет Javelin, которые США отправили Украине, компания также производит систему противоракетной обороны Patriot и части ракет Stinger, в основном созданные Raytheon.

Тайкле сказал, что страны не только истощают свои запасы, отправляя оружие на Украину, но и наблюдают за его эффективностью, и оценивают будущий интерес к его приобретению.

«Мы собираемся начать инвестировать сейчас, потому что это продукты, которые помогут Украине и другим странам», — сказал он.