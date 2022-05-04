Тбилиси, 4 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Граждане Грузии никогда не интересовались у украинских властей, за кого голосовать на выборах. Об этом 4 мая заявил журналистам депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Бека Давитулиани.

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Он ответил на заявление советника президента Украины Михаила Подоляка. Тот сказал, что грузинский народ, выбрав нынешнее правительство, фактически поддержал потерю Грузией части территорий.

«Я понимаю, что эмоции трудно сдерживать и фронт нужно открывать со всех сторон, но нужно сохранять толику рационализма», — сказал Давитулиани.

Депутат отметил, что киевский режим осуществляет не только нападки на Тбилиси. Ранее на Украину не пустили президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, а Венгрию в Киеве обвиняют в поддержке России.

Напомним, после объявления западными странами санкций против России представители руководства Грузии сделали ряд заявлений, что присоединение к санкциям нанесет вред грузинской экономике. После этого, несмотря на отправку из Грузии на Украину большого количества гуманитарной помощи, Киев отозвал украинского посла из Тбилиси.