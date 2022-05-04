Рязань, 4 мая, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Железнодорожный состав с гуманитарным грузом отправила жителям Донбасса Рязанская область. В вагонах — древесные строительные материалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе правительства региона.

https://www.ryazangov.ru Гуманитарная помощь от Рязанской области

Пиломатериалы общим весом 60 тонн пойдут на восстановление жилищ и инфраструктуры на освобождённых территориях. Гуманитарную помощь отправили в рамках совместной акции ОНФ и РЖД «Поезд помощи Донбассу» — в проекте принимают участие 60 субъектов России, формируется общий железнодорожный состав.

В общей сложности Рязанская область направила в Донбасс уже более 100 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости, в том числе лекарства и одежду.