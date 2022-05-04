Лондон, 4 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Великобритания вводит санкции в отношении ряда представителей российских средств массовой информации. Об этом 4 мая сообщили в МИД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Великобритания ввела санкции против ВГТРК, а также нескольких российских журналистов, освещающих в качестве военкоров события на Украине и в республиках Донбасса — Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина.

Также под британскими санкциями оказалась журналистка Наили Аскер-заде, телеведущий Михаил Леонтьев и помощник президента, глава совета директоров Первого канала Максим Орешкин.

Также усилены санкции в отношении российского бизнеса. Под ограничения попали ПАО «КамАЗ» и главы банков Открытие» и «Совкомбанк».