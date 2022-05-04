Бухарест, , 15:24 — REGNUM Ввод в Румынию батальона США Stryker и отряда американских истребителей F-35 для выполнения оборонных задач НАТО одобрил румынский президент Клаус Йоханнис. Об этом 4 мая сообщает портал Stiri pe surse.

Флаг Румынии Pixabay.com

«Пленарное заседание парламента приняло к сведению письмо президента Клауса Йоханниса, информирующее сенаторов и депутатов об одобрении ввода, дислокации и действий американского батальона Stryker в Румынии для выполнения задач НАТО по сдерживанию и обороне, а также о вводе отряда американских истребителей-бомбардировщиков F-35 для обеспечения усиления возможностей ПВО Североатлантического альянса», — говорится в сообщении.

Также указывается, что румынские власти приняли такое решение для укрепления обороноспособности из-за эскалации напряженности и «массированного усиления российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе», которые якобы оказывают влияние на международную безопасность и стабильность.

Кроме того, Йоханнис в своем письме уточнил, что после анализа НАТО ситуации в регионе, по предложению премьер-министра Румынии и после консультации с Высшим советом национальной обороны, решено было дислоцировать в Черном море в составе корабельного компонента (eVA) корабельной группировки в составе постоянной боевой группы НАТО. Также самолеты США, Италии и Германии будут вести воздушное наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один из крупнейших военных заводов Румынии начнет производство новейшей версии американской системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot.